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Этой зимой нас ждет премьера сериала о вампирах - “Носферату”
08.07.2024 04:30 MIGnews.com

Этой зимой нас ждет премьера сериала о вампирах - “Носферату”

Focus Features обнародовала трейлер к фильму ужасов "Носферату", который выходит в мировой прокат в этом году 25 декабря. 

Лента снята в готическом стиле. Ну, а как же. Это ж ужасы. Вампир Носферату,  преследует молодую женщину Эллен Гаттер и сеет неописуемый ужас вокруг. Сценаристом и режиссером стал Роберт Эггерс. 

В роли Носферату - Билл Скашгорд. Здесь мы увидим дочь Джонни Деппа -  Лили-Роуз Депп в роли Эллен Гаттер. Также главные роли получили Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин и Уиллем Дефо.

 

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