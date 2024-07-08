



Этой зимой нас ждет премьера сериала о вампирах - “Носферату”

Focus Features обнародовала трейлер к фильму ужасов "Носферату", который выходит в мировой прокат в этом году 25 декабря.



Лента снята в готическом стиле. Ну, а как же. Это ж ужасы. Вампир Носферату, преследует молодую женщину Эллен Гаттер и сеет неописуемый ужас вокруг. Сценаристом и режиссером стал Роберт Эггерс.



В роли Носферату - Билл Скашгорд. Здесь мы увидим дочь Джонни Деппа - Лили-Роуз Депп в роли Эллен Гаттер. Также главные роли получили Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин и Уиллем Дефо.



