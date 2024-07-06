



ЧЕ-2024: Испания сыграет в полуфинале с Францией

Матч между Францией и Португалией был очень интересным. Высокие скорости, борьба за каждый участок поля, разные тактические построения. Португальцы выглядели совсем не хуже соперника. Преимущество переходило от одной команды к другой несколько раз, и те , и другие имели несколько стопроцентных возможностей для взятия ворот. Но на этом турнире атака подводит как Францию, так и Португалию. При том, что на поле играют лучшие из лучших: Мбаппе, Гризманн. Дембеле и Рональду. И все же, Португалия заслужила победу. Она больше владела инициативой и создала больше голевых моментов.



Команды боролись до последней секунды, но ворота были заколдованны. Все решалось в серии пенальти. В 1/8 финала вратарь сборной Португалии отбил все удары Словении. Французы не выигрывали в серии пенальти почти 30 лет. Но это все теория. На практике, все решил неудачный удар Жоао Феликса.



Франция идет.