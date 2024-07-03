



Два еврейских кладбища в Цинциннати подверглись вандализму: реакция Байдена

Президент США Джо Байден осудил осквернение почти 200 могил на двух еврейских кладбищах в районе Цинциннати.



Антисемитские акты вандализма были совершены в начале этой недели.



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"Это антисемитизм, он отвратителен. Я осуждаю эти действия и обязуюсь оказывать следователям поддержку в привлечении виновных к ответственности по всей строгости закона", - пообещал он.



ФБР и полиция Цинциннати расследуют эти два инцидента. По данным CNN, подозреваемых пока нет.



"Мы однозначно осуждаем этот акт ненависти. Мы сочувствуют семьям, пострадавшим от этого бессмысленного акта вандализма. Еврейская община в Цинциннати является сильной, и мы полны решимости возместить ущерб и восстановить неприкосновенность этих священных мест", — прокомментировали в Антидиффамационной лиге.