



Вдова Навального возглавила правозащитную организацию

Вдова умершего в колонии российского оппозиционера Алексея Навального Юлия возглавила международную правозащитную организацию Human Rights Foundation.



В HRF она заменит в этой должности 13-го чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова, который был председателем с 2012 года.



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"HRF - организация, которая объединяет тех, кто ведет борьбу против диктатур по всему миру. Для меня эта миссия очень близка и понятна. Тот опыт, который есть у ФБК, всегда вызывает большой интерес. Нас часто спрашивают, как мы делаем наши проекты - от расследований до штабов. Работа в рамках HRF позволит больше делиться этим опытом", - сообщила Навальная.



По словам Юлии, опыт международной правозащитной организации поможет ФБК в его борьбе против Владимира Путина.



В свою очередь, в заявлении Human Rights Foundation указывается, что вдова Навального известна своей приверженностью демократическим принципам и правам человека. В организации считают, что в должности председателя она привнесет "богатый опыт и целеустремленность".