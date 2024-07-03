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Курс на потепление с Западом? В Иране озвучили ожидания от выборов
03.07.2024 15:57 Алина Груднева

Курс на потепление с Западом? В Иране озвучили ожидания от выборов

Досрочные выборы президента Ирана могут открыть курс на потепление отношений Исламской Республики с Западом, однако есть определенный нюанс.

Такое заявление в интервью Financial Times сделал советник аятоллы Али Хаменеи - Камаль Харази.

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"Второй тур выборов президента Ирана выявит различия во внешнеполитических подходах двух главных кандидатов - реформиста Пезешкияна и консерватора Джалили", - подчеркнул он.

По словам Харази, для потепления отношений странам Запада придется "изменить свою текущую политику" и начать переговоры на основе "принципов равноправия и взаимного уважения". 

Несмотря ни на что, внешнеполитическая стратегия Ирана, как ожидается, не изменится, поскольку ее определяет Хаменеи.

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