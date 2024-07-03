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Главы МИД Израиля и Украины провели переговоры
03.07.2024 19:50 Алина Груднева

Главы МИД Израиля и Украины провели переговоры

В среду, 3 июля, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Израиля и Украины Исраэля Каца и Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

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"В центре внимания - ситуация в Украине и на Ближнем Востоке, а также сотрудничество между двумя странами в противодействии иранской угрозе", - сообщил он.

По словам Кулебы, он обсудил с Кацем сотрудничество между Украиной и Израилем.

"Мы также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных угроз, исходящих от России, Ирана и Северной Кореи", - пояснил он.

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