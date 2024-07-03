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Шольц: Германия против капитуляции Украины
03.07.2024 16:50 Алина Груднева

Шольц: Германия против капитуляции Украины

Германия не поддержит соглашение о прекращении огня, если оно будет подразумевать капитуляцию Украины.

По данным ASB Zeitung, такое заявление на слушаниях в Бундестаге сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

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Он гарантировал, что Германия ни в коем случае не станет участником войны в Украине. У него также спросили, возможно ли достижение соглашения о прекращении огня.

"Прекращение огня, целью которого является капитуляция Украины, мы не можем поддерживать", - ответил он.

Шольц напомнил, что Владимир Путин, выдвигая ультиматум относительно мирных переговоров, потребовал от Украины вывести войска из захваченных Россией районов.

"Это лишь показывает, насколько цинично мыслят российские власти и что глава Кремля вовсе не собирается прекращать войну. А мы не намерены это терпеть", - подчеркнул Шольц.

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