



Шольц: Германия против капитуляции Украины

Германия не поддержит соглашение о прекращении огня, если оно будет подразумевать капитуляцию Украины.



По данным ASB Zeitung, такое заявление на слушаниях в Бундестаге сделал канцлер Германии Олаф Шольц.



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Он гарантировал, что Германия ни в коем случае не станет участником войны в Украине. У него также спросили, возможно ли достижение соглашения о прекращении огня.



"Прекращение огня, целью которого является капитуляция Украины, мы не можем поддерживать", - ответил он.



Шольц напомнил, что Владимир Путин, выдвигая ультиматум относительно мирных переговоров, потребовал от Украины вывести войска из захваченных Россией районов.



"Это лишь показывает, насколько цинично мыслят российские власти и что глава Кремля вовсе не собирается прекращать войну. А мы не намерены это терпеть", - подчеркнул Шольц.