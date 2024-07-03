



Зеленский: если Трамп знает, как завершить войну, то пусть уже скажет

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал неоднократные заявления Дональда Трампа о том, что при его президентстве Россия не развязала бы войну.



Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью газете Bloomberg.



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По словам Зеленского, раз Трамп знает о том, как положить конец этой войне, то пусть поделится этой информацией сегодня же.



"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать об этом", - подчеркнул украинский лидер.



Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом, чтобы послушать его предложения относительности завершения войны.



"Они не могут планировать жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли иметь в ноябре мощную поддержку со стороны США, или же останемся сами", - подчеркнул он.