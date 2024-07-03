



РФ прекратила свою работу в ПАСЕ

Россия официально приняла решение о прекращении своего участия в ПАСЕ.



По данным информагентства "Интерфакс", соответствующее решение приняли Госдума и Совфед РФ.



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"Несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПАСЕ свидетельствуют о том, что сейчас вместо создания условий для конструктивного обмена мнениями и формирования объединительной повестки дня эту площадку используют как политизированный инструмент для целенаправленной реализации антироссийского курса", - сказано в заявлении.



В России обвинили ПАСЕ в "игнорировании проблем", связанных с "нарушением прав нацменьшинств в Украине и странах Балтии". Также в РФ пожаловались на недопуск российской делегации к работе на пленарных заседаниях.



"Последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации стал демонстративный отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году", - пожаловались в России.