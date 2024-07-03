



Байден: следующие дни имеют решающее значение

Американский телеканал CNN подтвердил сообщение газеты New York Times о том, что президент США Джо Байден серьезно задумался над тем, стоит ли ему продолжать предвыборную гонку.



"Байден сказал своим союзникам, что следующие несколько дней имеют решающее значение для того, чтобы понять, сможет ли он сохранить свою кандидатуру в президентской гонке", - сказано в сообщении.



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Напомним, что Байден столкнулся с резкой критикой после провальных дебатов в Дональдом Трампом.



Многие члены Демократической партии посчитали, что необходимо заменить его кандидатуру в преддверии выборов. Одним из потенциальных кандидатов может стать вице-президент Камала Харрис.