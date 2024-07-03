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Эрдоган обсудил с Путиным Украину, Израиль и Сирию
03.07.2024 17:48 Алина Груднева

Эрдоган обсудил с Путиным Украину, Израиль и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 3 июля в Астане с Владимиром Путиным.

По данным канцелярии турецкого лидера, стороны обсудили Украину, Израиль и Сирию.

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Эрдоган сказал Путину, что Анкара намерена продолжить усилия для установления "справедливого мира" в Украине. Президент Турции считает, что возможно добиться мира, который "устроил бы обе стороны конфликта".

Также он пригласил Путина, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест, посетить Турцию.

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