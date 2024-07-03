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Белый дом ответил на слухи о Байдене
03.07.2024 19:36 Алина Груднева

Белый дом ответил на слухи о Байдене

Белый дом категорически опроверг информацию в СМИ о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность выхода из президентской гонки.

"Это утверждение является абсолютно ложным. Если бы New York Times предоставила нам больше 7 минут для комментариев, мы бы им об этом сказали", — сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

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Ранее в газете New York Times появилось сообщение о том, что Байден сообщил своему окружению о рассмотрении вопроса снятия своего кандидатуры с предвыборной гонки.

Позже этот отчет подтвердил телеканал CNN. По словам источников, Байден якобы сказал своему окружению, что ближайшие дни будут решающими.

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