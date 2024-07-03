



Байден задумался, стоит ли продолжать гонку

Президент США Джо Байдена думает над тем, стоит ли ему продолжать предвыборную гонку.



Об этом сообщает газета The New York Times.



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Уточняется, что об этом Байден сказал своему близкому окружению. Он отметил, что осознает свои проблемы после провальных дебатов с Дональдом Трампом.



Также в сети сообщают, что Байден может дать Израилю "зеленый свет" на действия в Иране или Ливане, чтобы спасти свою репутацию в преддверии президентских выборов.