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Байден задумался, стоит ли продолжать гонку
03.07.2024 17:57 Алина Груднева

Байден задумался, стоит ли продолжать гонку

Президент США Джо Байдена думает над тем, стоит ли ему продолжать предвыборную гонку.

Об этом сообщает газета The New York Times.

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Уточняется, что об этом Байден сказал своему близкому окружению. Он отметил, что осознает свои проблемы после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Также в сети сообщают, что Байден может дать Израилю "зеленый свет" на действия в Иране или Ливане, чтобы спасти свою репутацию в преддверии президентских выборов.

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