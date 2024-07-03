Новости » Life Style
Какое наследство оставил звезда "Друзей" Мэттью Перри
03.07.2024 20:10 Алина Груднева

Какое наследство оставил звезда "Друзей" Мэттью Перри

Знаменитый актер Мэттью Перри, звезда популярного сериала "Друзья", оставил после смерти состояние в размере 1,5 миллиона долларов и трастовый фонт на сумму 120 млн.

Таблоид The Sun сообщает, что недавно была раскрыта информация о его завещании.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Помимо миллионов, накопленных за блестящую карьеру, Перри также оставил после себя особенно впечатляющий список роскошных объектов недвижимости.

Завещание он составил на мать, отца, сестру и бывшую возлюбленную Рейчел Данн.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы