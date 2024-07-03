



Какое наследство оставил звезда "Друзей" Мэттью Перри

Знаменитый актер Мэттью Перри, звезда популярного сериала "Друзья", оставил после смерти состояние в размере 1,5 миллиона долларов и трастовый фонт на сумму 120 млн.



Таблоид The Sun сообщает, что недавно была раскрыта информация о его завещании.



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Помимо миллионов, накопленных за блестящую карьеру, Перри также оставил после себя особенно впечатляющий список роскошных объектов недвижимости.



Завещание он составил на мать, отца, сестру и бывшую возлюбленную Рейчел Данн.