Какое наследство оставил звезда "Друзей" Мэттью Перри
Знаменитый актер Мэттью Перри, звезда популярного сериала "Друзья", оставил после смерти состояние в размере 1,5 миллиона долларов и трастовый фонт на сумму 120 млн.
Таблоид The Sun сообщает, что недавно была раскрыта информация о его завещании.
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Помимо миллионов, накопленных за блестящую карьеру, Перри также оставил после себя особенно впечатляющий список роскошных объектов недвижимости.
Завещание он составил на мать, отца, сестру и бывшую возлюбленную Рейчел Данн.