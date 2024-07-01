



Верховный суд США облегчил жизнь Трампу

Верховный суд США продлевает отсрочку рассмотрения вашингтонского уголовного дела против Дональда Трампа. Это практически исключает перспективы того, что бывшего президента можно будет судить до ноябрьских выборов.



В историческом постановлении со счетом 6:3 судьи впервые заявили, что бывшие президенты обладают абсолютным иммунитетом от судебного преследования за свои официальные действия и не имеют иммунитета за неофициальные действия. Но вместо того, чтобы делать это самостоятельно, судьи приказывают судам низшей инстанции точно определить, как применить это решение к делу Трампа.



Результат означает дополнительную задержку, прежде чем Трамп сможет предстать перед судом по делу, возбужденному специальным прокурором Джеком Смитом.



“В соответствии с нашей конституционной структурой разделенных властей, природа президентской власти дает бывшему президенту право на абсолютный иммунитет от уголовного преследования за действия в пределах его решающих и исключительных конституционных полномочий”, — пишет для суда председатель Верховного суда Джон Робертс. “И он имеет право, по крайней мере, на презумптивный иммунитет от судебного преследования за все свои официальные действия. Не существует иммунитета от неофициальных действий”.



К Робертсу присоединяются остальные пять консервативных судей. Трое либеральных судей не согласны.







