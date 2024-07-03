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Контингент США разместится на 15 военных объектах в Финляндии
03.07.2024 10:25 MIGnews.com

Контингент США разместится на 15 военных объектах в Финляндии

Документ, принятый единогласно парламентом Финляндии, утверждает соглашение с американской стороной и законодательные предложения депутатского комитета по иностранным делам. 

По договору американская армия получает право использовать 15 финских военных объектов. 

В Финляндии в числе прочего могут быть размещены как американская военная техника, так и личный состав.

Аналогичные соглашения Вашингтон имеет более чем с 20 странами. Швеция подписала его в декабре 2023 года, а Дания находится на этапе завершенных с США переговоров.

 

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