



Контингент США разместится на 15 военных объектах в Финляндии

Документ, принятый единогласно парламентом Финляндии, утверждает соглашение с американской стороной и законодательные предложения депутатского комитета по иностранным делам.



По договору американская армия получает право использовать 15 финских военных объектов.



В Финляндии в числе прочего могут быть размещены как американская военная техника, так и личный состав.



Аналогичные соглашения Вашингтон имеет более чем с 20 странами. Швеция подписала его в декабре 2023 года, а Дания находится на этапе завершенных с США переговоров.



