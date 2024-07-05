



Молдова обвинила Россию в нарушении суверенитета страны

Россия нарушает суверенитет Молдовы, а не Североатлантический Альянс.



По данным TV8, такое заявление сделал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.



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"Важно отметить, что в течение 30 лет сотрудничества с НАТО во многих отраслях Альянс всегда выходил и в дальнейшем будет выходить и уважать наш нейтралитет. Единственная страна, которая не уважает и нарушает его, - это Российская Федерация", - сказал он.



По словам Попшоя, РФ еще в 1999 году взяла на себя международные обязательства вывести с территории Молдовы свои войска и ликвидировать свои склады боеприпасов в Колбасне. Тем не менее, Москва этого так и не сделала.



"Это и есть прямое нарушение нейтралитета Республики Молдова", - добавил он.



Министр подчеркнул, что большинство молдован считают, что нейтралитет - это гарантия безопасности.



"К сожалению, история доказывает на деле, что чаще всего это не так. Но Молдова - демократическая страна, и пока большинство граждан считает, что нейтралитет является положительным фактором для страны, этот формат сохранится ", - добавил он.