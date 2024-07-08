



Протестующие в Барселоне обливают водой туристов

Митинг в Барселоне стал последним в череде протестов, которые проходят по всей Испании и ее регионам в связи с ростом стоимости жилья и арендной платы, а также другими сопутствующими проблемами.



Протестующие напали на туристов с водяными пистолетами в Барселоне в рамках массовых демонстраций по поводу количества приезжих в испанском городе.



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На фотографиях видно, как люди маршируют по улицам и вступают в перепалку с посетителями ресторанов.



Тысячи людей приняли участие в митинге против массового туризма - каталонская столица приняла более 12 миллионов туристов в 2023 году и ожидает еще больше в 2024 году.



Напряжение нарастает в связи с ростом стоимости жилья и арендной платы в Испании, а также стоимости товаров в магазинах, причем многие обвиняют в этих тенденциях растущий туризм.