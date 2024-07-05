



Новый премьер Британии дал обещание народу

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер появился на Даунинг-стрит и дал обещание британскому народу.



Он поблагодарил Риши Сунака за службу стране.



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"Работа по осуществлению перемен начинается. Изменение страны — это не щелчок выключателем. Но не сомневайтесь, мы восстановим Британию", - сказал он.



Стармер отметил, что достижения Сунака на посту премьер-министра нельзя недооценивать.



"Сегодня мы отдаем этому должное. Мы также признаем преданность и упорный труд, которые он привнес в свое руководство", - подчеркнул он.



Стармер пообещал, что под его руководством правительство поставит страну на первое место, а партию на второе.

