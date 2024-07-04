



Непрекращающаяся война Америки за независимость

Четвертого июля, когда американцы празднуют 248 лет независимости от ига британской монархии, самое время задуматься о свободе этой страны.



Кеннет Абрамовиц - основатель сайта SaveTheWest.com и автор книги "Многофронтовая война"



Мы должны помнить и всецело поздравить 56 подписантов Декларации независимости, которые рисковали своей жизнью и состоянием, чтобы создать отдельную суверенную страну (из первоначальных 13 объединенных штатов). Наши храбрые солдаты сражались против ведущей экономической и военной державы мира. Упорно сопротивляясь в течение семи трудных лет, они одержали победу в 1781 году. В 1783 году был подписан Парижский договор с британцами, по которому новые суверенные Соединенные Штаты Америки получили контроль над землями к востоку от реки Миссисипи и к югу от Великих озер.



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Но в 1812 году британцы блокировали новую страну и напали на нее. Позже, в 1861-1865 годах, британское и французское правительства косвенно поддерживали восстание конфедератов против Союза. После победы Союза в 1865 году американцы ошибочно решили, что страна наконец-то стала единой и достаточно сильной, чтобы быть независимой.



Перенесемся в двадцатый век: В 1917 году Коммунистическая партия России поклялась в мировом господстве и распространении коммунизма по всему миру. В 1949 году Мао Цзэдун, председатель Коммунистической партии Китая, создал Китайскую Народную Республику, которая сегодня намерена контролировать весь мир.



Организация "Братья-мусульмане", проповедующая политический ислам, была основана в Египте в 1928 году. Оно также стремится к мировому господству. В 1994 году "Братья-мусульмане" создали Совет американских исламских отношений (CAIR) для продвижения политического ислама и поддержки установления шариата (исламского закона) в Америке, что прямо противоречит законам и ценностям американской Конституции и Билля о правах.



Лига Наций была основана в 1923 году. В 1946 году она была преобразована в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Затем ООН создала более десяти родственных организаций, которые отобрали у Америки суверенные права и передали их невыборным международным организациям, находящимся под влиянием диктаторских режимов и врагов Америки.



В 1971 году был создан Всемирный экономический форум (ВЭФ) как "Международная организация по сотрудничеству между государственным и частным секторами". Эта организация позволяет транснациональным компаниям влиять на государственную политику США. Между тем, резкое развитие социальных сетей за последние 25 лет привело к массовой цензуре консервативных и националистических мнений.



Решение президента Байдена в 2021 году открыть границы США для всех желающих (якобы и обманчиво называемых "просителями убежища") привело к проникновению в страну не менее 15 миллионов нелегалов из 170 стран, многие из которых враждебно и с неприязнью относятся к власти США и их культуре. Если этого недостаточно, большинство идей нынешней Демократической партии представляют интересы коммунистических, исламистских и глобалистских противников.



Что же нам делать?



Мы получили независимость в 1776 году, но не ведем себя как независимая страна. Более того, нам суждено продолжать бороться за свою независимость в каждом поколении.



В День независимости в этом году "мы, народ", должны подтвердить свою приверженность американским ценностям, закрепленным в Конституции и Билле о правах. Мы также должны добиваться реальной независимости от наших внешних врагов, таких как Китай, Россия, Иран, Катар и ООН, с таким же рвением, как это делали наши предки в 1776 году.



Помните предупреждение президента Рейгана, сделанное в 1967 году:



"Свобода никогда не находится на расстоянии более одного поколения от исчезновения. Мы не передали ее своим детям по наследству. За нее нужно бороться, ее нужно защищать и передавать им, чтобы они делали то же самое, иначе однажды мы проведем свои последние годы, рассказывая нашим детям и детям наших детей о том, каково было в Соединенных Штатах, где люди были свободны".

