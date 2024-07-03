



Хохштейн поедет в Париж на встречу со спецпредставителем Макрона

Спецпредставитель США Амос Хохштейн намерен встретиться в Париже со спецпредставителем Макрона в Ливане Жан-Ивом Ле Дрианом на фоне опасений полномасштабной войны между Хизбаллой и Израилем.



В прошлом месяце Хохштейн посетил Израиль и Ливан в рамках усилий по урегулированию ситуации.



Находясь в Бейруте, Хохштейн заявил, что дипломатическое решение между Израилем и Хизбаллой “достижимо и необходимо”.



Поддерживаемая Ираном террористическая группировка, союзник ХАМАС, с 8 октября начала почти ежедневные нападения на поселения и военные посты на севере Израиля.



На сегодняшний день в результате столкновений на границе погибло 10 мирных жителей с израильской стороны, а также 15 солдат и резервистов ЦАХАЛа.



Хизбалла подтвердила имена 357 боевиков, ликвидированных Израилем во время продолжающихся столкновений, в основном в Ливане, а также в Сирии. В Ливане были ликвидированы еще 65 боевиков из других террористических группировок, ливанский солдат и десятки мирных жителей.



Десятки тысяч мирных жителей покинули свои дома как на севере Израиля, так и на юге Ливана. Бои нанесли огромный ущерб в обеих странах.



