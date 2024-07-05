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Риши Сунак встретится сегодня с королем и подаст прошение об отставке
05.07.2024 13:20 MIGnews.com

Риши Сунак встретится сегодня с королем и подаст прошение об отставке

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что встретится с королем Карлом, чтобы официально уйти в отставку с поста премьер-министра еще сегодня, в пятницу. Также Сунак покинет пост лидера потерпевшей поражение Консервативной партии после того, как Лейбористская партия Кира Стармера одержала убедительную победу на выборах.

“Я отдал этой работе всего себя, но вы дали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться, и только ваше мнение имеет значение”, — заявил Сунак в своей речи перед избирателями у офиса премьер-министра на Даунинг-стрит.

“Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность. Всем кандидатам и агитаторам от Консервативной партии, которые работали не покладая рук, но безуспешно, я сожалею, что мы не смогли дать то, чего заслуживали ваши усилия”.

 

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