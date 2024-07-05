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Хезболла войну не ждет, и вот почему
05.07.2024 13:32 MIGnews.com

Хезболла войну не ждет, и вот почему

Заместитель генерального секретаря Хезболлы Наим Касем заявил, что террористическая группировка в настоящий момент не ожидает полномасштабной войны с Израилем, но готова к худшему.

В интервью российскому изданию Sputnik Касем заявил, что у Израиля “нет иного выбора”, кроме как прекратить войну против террористической группировки ХАМАС посредством соглашения о прекращении огня.

“ХАМАС не остановится, если не остановится Израиль, и наиболее вероятным результатом окончания войны является соглашение, особенно с учетом потрясений внутри Израиля”, — говорит он, имея в виду антиправительственные протесты.

“Возможность расширения войны на данный момент не представляется возможной, но организация готова к худшему”, — добавляет он.


 

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