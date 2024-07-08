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Киев подвергся массированному ракетному удару
08.07.2024 11:10 Алина Груднева

Киев подвергся массированному ракетному удару

Утром, 8 июля, Киев подвергся массированному ракетному удару.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в ряде районов украинской столицы зафиксированы падения обломков ракет.

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В частности, в Соломенском районе Киева повреждено офисное здание. В Голосеевском районе обломки рухнули возле жилого дома.

В Днепровском районе зафиксированы падения обломков в жилой застройке. В Дарницком и Деснянском районах повреждены жилые дома. Все оперативные службы отправлены на места падений обломков.

"Пока известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он отметил, что зафиксировано попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Подробности выясняются.

Между тем, в СМИ поступает информация об эвакуации людей со станции метро Лукьяновская. В районе виден плотный столб дыма.

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