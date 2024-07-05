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Реакция в мире на победу лейбористов на выборах в Великобритании
05.07.2024 15:44 MIGnews.com

Реакция в мире на победу лейбористов на выборах в Великобритании

Международные лидеры и официальные лица поздравляют Кира Стармера с "исторической победой на выборах" после того, как его левоцентристская оппозиционная лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах.

Кейр Стармер стал новым премьер-министром Великобритании после того, как его левоцентристская оппозиционная лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах.

Риши Сунак признал свое поражение на выборах, которые в пятницу положили конец 14-летнему правлению правых консерваторов.

Вот некоторые реакции на результаты выборов:

Европейский союз

Президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил Стармера с "исторической победой на выборах" и сказал, что с нетерпением ждет сотрудничества с Лондоном при лейбористском правительстве.

Эстония

Премьер-министр Эстонии Каха Каллас - следующий глава внешнеполитического ведомства ЕС - присоединилась к поздравлениям и подчеркнула "приверженность Великобритании нашей общей безопасности".

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Стармера с "убедительной" победой его партии на выборах в Великобритании и заявил, что две страны "продолжат быть надежными союзниками".

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нового премьер-министра и заявил, что его страна будет стремиться к сотрудничеству с Великобританией в таких ключевых областях, как безопасность, технологии и климат.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил британских лейбористов с победой и заявил, что Стармер будет "очень хорошим" премьер-министром для страны.
"Я лично знаком с Киром Стармером, мы часто общались и встречались. Он будет очень хорошим, очень успешным премьер-министром. Я в этом убежден", -
сказал Шольц.

Ирландия

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис передал свои поздравления с "всеобъемлющей победой на выборах в Великобритании", написав на сайте X: "Я с нетерпением жду возможности работать с вами как с близкими соседями и друзьями".

Израиль

Президент Израиля Герцог передал Стармеру свои "самые теплые поздравления".

Он сказал, что надеется "работать вместе с ним и его новым правительством, чтобы вернуть наших заложников домой, построить лучшее будущее для региона и углубить тесную дружбу между Израилем и Великобританией".

Австралия

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе поздравил своего "друга" Стармера с "оглушительной победой на выборах" и сказал, что надеется на "конструктивную работу" с новым правительством.

Греция

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Афины "готовы работать вместе, чтобы еще больше углубить тесную дружбу и сотрудничество между нашими странами".

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе заявил в X, что он "с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества между Великобританией и Норвегией, в том числе по вопросам энергетического перехода, нашей общей безопасности и торговли".

Швеция

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил в X, что "стратегическое партнерство Швеции и Великобритании крепче, чем когда-либо".

Финляндия

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо направил Стармеру "сердечные поздравления", добавив, что Великобритания - "один из важнейших партнеров Финляндии в сфере безопасности и экономики".

 

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