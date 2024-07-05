



Реакция в мире на победу лейбористов на выборах в Великобритании

Международные лидеры и официальные лица поздравляют Кира Стармера с "исторической победой на выборах" после того, как его левоцентристская оппозиционная лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах.



Кейр Стармер стал новым премьер-министром Великобритании после того, как его левоцентристская оппозиционная лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах.



Риши Сунак признал свое поражение на выборах, которые в пятницу положили конец 14-летнему правлению правых консерваторов.



Вот некоторые реакции на результаты выборов:



Европейский союз



Президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил Стармера с "исторической победой на выборах" и сказал, что с нетерпением ждет сотрудничества с Лондоном при лейбористском правительстве.



Эстония



Премьер-министр Эстонии Каха Каллас - следующий глава внешнеполитического ведомства ЕС - присоединилась к поздравлениям и подчеркнула "приверженность Великобритании нашей общей безопасности".



Украина



Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Стармера с "убедительной" победой его партии на выборах в Великобритании и заявил, что две страны "продолжат быть надежными союзниками".



Франция



Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нового премьер-министра и заявил, что его страна будет стремиться к сотрудничеству с Великобританией в таких ключевых областях, как безопасность, технологии и климат.



Германия



Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил британских лейбористов с победой и заявил, что Стармер будет "очень хорошим" премьер-министром для страны.

"Я лично знаком с Киром Стармером, мы часто общались и встречались. Он будет очень хорошим, очень успешным премьер-министром. Я в этом убежден", -

сказал Шольц.



Ирландия



Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис передал свои поздравления с "всеобъемлющей победой на выборах в Великобритании", написав на сайте X: "Я с нетерпением жду возможности работать с вами как с близкими соседями и друзьями".



Израиль



Президент Израиля Герцог передал Стармеру свои "самые теплые поздравления".



Он сказал, что надеется "работать вместе с ним и его новым правительством, чтобы вернуть наших заложников домой, построить лучшее будущее для региона и углубить тесную дружбу между Израилем и Великобританией".



Австралия



Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе поздравил своего "друга" Стармера с "оглушительной победой на выборах" и сказал, что надеется на "конструктивную работу" с новым правительством.



Греция



Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Афины "готовы работать вместе, чтобы еще больше углубить тесную дружбу и сотрудничество между нашими странами".



Норвегия



Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе заявил в X, что он "с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества между Великобританией и Норвегией, в том числе по вопросам энергетического перехода, нашей общей безопасности и торговли".



Швеция



Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил в X, что "стратегическое партнерство Швеции и Великобритании крепче, чем когда-либо".



Финляндия



Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо направил Стармеру "сердечные поздравления", добавив, что Великобритания - "один из важнейших партнеров Финляндии в сфере безопасности и экономики".



