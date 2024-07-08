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Кремль: Путин не передавал посланий через Орбана
08.07.2024 12:05 Алина Груднева

Кремль: Путин не передавал посланий через Орбана

Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана каких-либо посланий странам НАТО или президенту США Джо Байдену.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, Орбан, выехавший на встречи в рамках "мирной миссии", стремится понять суть разногласий относительно войны в Украине.

Песков подчеркнул, что Кремль "высоко ценит" усилия венгерского премьера, который после поездки в Китай отправляется в Вашингтон на саммит НАТО.
 

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