Кремль: Путин не передавал посланий через Орбана
Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана каких-либо посланий странам НАТО или президенту США Джо Байдену.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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По его словам, Орбан, выехавший на встречи в рамках "мирной миссии", стремится понять суть разногласий относительно войны в Украине.
Песков подчеркнул, что Кремль "высоко ценит" усилия венгерского премьера, который после поездки в Китай отправляется в Вашингтон на саммит НАТО.