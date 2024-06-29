



В Польше ответили, как можно победить Путина

Запад может победить Владимира Путина, поскольку Россия не является непобедимой.



Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время лекции в британском Фонде Дитчли.



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"Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не является непобедимой. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить – мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении СССР была простой, если не сказать, упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", – сказал он.



По словам Сикорского, Западу необходимо вновь учиться выигрывать в игре на эскалацию. Глава польского МИДа предложил конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов.



"Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также и не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока что мы доказываем, что он прав. Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", – добавил он.