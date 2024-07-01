



В РФ журналисту Гордону заочно дали 14 лет тюрьмы

Второй Западный окружной военный суд РФ заочно приговорил известного украинского журналиста Дмитрия Гордона к 14 годам колонии.



Его обвинили в публичном "оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК), в призывах к "развязыванию агрессивной войны" (часть 2 статьи 354 УК) и в распространении "фейков" про ВС РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК).



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Заочный приговор Гордону вынесли из-за его интервью за март 2022 года, когда журналист призвал США нанести ядерный удар по России. Также поводом послужило еще одно его интервью за тот же год, когда он обвинил ВС РФ в применении тяжелого вооружения против гражданской инфраструктуры и городов Украины и в убийствах мирных жителей.



Российские СМИ сообщают, что сторона обвинения в суде объявила, что Гордон призывал убить Владимира Путина и Александра Лукашенко.