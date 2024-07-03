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Стас Пьеха бьет тревогу: в Литве исчез его отец
03.07.2024 18:06 Алина Груднева

Стас Пьеха бьет тревогу: в Литве исчез его отец

Российский певец Стас Пьеха уже несколько месяцев не может найти свсоего отца, который живет в Вильнюсе.

Об этом сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на заявление обеспокоенного артиста.

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Подсанкционный певец попасть в Литву не может, потому ищет своего родителя дистанционно.

"Я всегда переводил ему деньги, но уже несколько месяцев они не доходят. Я стал искать отца, он пропал. Не можем его найти. Соседи ничего не знают. Родственников там нет, есть сестра, но она живет в Америке", - пожаловался Пьеха.

По словам артиста, он обсуждает вопрос поисков с матерью, но сделать ничего не может. Стас подумывает отправить кого-нибудь в Литву, чтобы найти мужчину.

"Пока все, кого мы спрашивали, - не могут", - добавил он.

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