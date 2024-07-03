



Стас Пьеха бьет тревогу: в Литве исчез его отец

Российский певец Стас Пьеха уже несколько месяцев не может найти свсоего отца, который живет в Вильнюсе.



Об этом сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на заявление обеспокоенного артиста.



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Подсанкционный певец попасть в Литву не может, потому ищет своего родителя дистанционно.



"Я всегда переводил ему деньги, но уже несколько месяцев они не доходят. Я стал искать отца, он пропал. Не можем его найти. Соседи ничего не знают. Родственников там нет, есть сестра, но она живет в Америке", - пожаловался Пьеха.



По словам артиста, он обсуждает вопрос поисков с матерью, но сделать ничего не может. Стас подумывает отправить кого-нибудь в Литву, чтобы найти мужчину.



"Пока все, кого мы спрашивали, - не могут", - добавил он.