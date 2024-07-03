В Израиле выбрали знаменосцев к Олимпиаде: среди них - уроженец Украины
Олимпийский комитет Израиля объявил о выборе знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.
Ими стали дзюдоист Петер Пальчик и пловчиха Андреа Мурез.
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Уроженец Украины Пальчик выступал за Израиль на Играх в Токио в 2020 году. Там он завоевал бронзу в смешанных командных соревнованиях.
Мурез - уроженка США - выступала за Израиль как в Токио, так в Рио в 2016 году. Она является дипломированным врачом.
"Избранные знаменосцы — выдающиеся спортсмены Питер Пальчик и Андреа Мурез -представляют суть израильского общества: людей, которые с бесконечной самоотдачей преодолели множество испытаний", - сказано в заявлении.