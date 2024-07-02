Новости » Спорт
Роналду о своих слезах: болельщиков жалко
02.07.2024 12:42 Алина Груднева

Роналду о своих слезах: болельщиков жалко

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свои слезы во время матча против Словении.

По словам футболиста, ему жаль болельщиков.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Даже у самых сильных людей бывают такие дни. После пенальти я был подавлен, мне было грустно, потому что моя команда нуждалась в забитом пенальти. Я позже об этом подробнее расскажу", - сказал Криш.

Напомним, что Роналду разрыдался, когда не смог забить пенальти в дополнительное время. По итогам матча Криш заявил, что этот чемпионат Европы будет для него последним.

Героем матча стал вратарь Португалии. Он отбил все три удара словенцев и отправил свою команду в четвертьфинал. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы