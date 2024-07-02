



Роналду о своих слезах: болельщиков жалко

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свои слезы во время матча против Словении.



По словам футболиста, ему жаль болельщиков.



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"Даже у самых сильных людей бывают такие дни. После пенальти я был подавлен, мне было грустно, потому что моя команда нуждалась в забитом пенальти. Я позже об этом подробнее расскажу", - сказал Криш.



Напомним, что Роналду разрыдался, когда не смог забить пенальти в дополнительное время. По итогам матча Криш заявил, что этот чемпионат Европы будет для него последним.



Героем матча стал вратарь Португалии. Он отбил все три удара словенцев и отправил свою команду в четвертьфинал.