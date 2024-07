Роналду не смог сдержать слез: видео

Звездный футболист Криштиану Роналду не смог сдержать слез на матче между сборными Португалии и Словении, который завершился победой его сборной в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0.



Он разрыдался, когда не смог забить пенальти в дополнительное время.



По итогам матча Криш заявил, что этот чемпионат Европы будет для него последним.



