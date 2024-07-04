



Россия предупреждает НАТО об увеличении военного присутствия на своих границах

Министерство иностранных дел России предупредило, что наращивание военного присутствия НАТО на границах страны не останется без ответа.

"Могу лишь подтвердить, что Россия не оставит без ответа наращивание военного присутствия НАТО на наших границах, которое угрожает безопасности Российской Федерации", - заявил заместитель официального представителя МИД РФ Андрей Настасьин на пресс-конференции в Москве.



Ссылаясь на одобрение финским парламентом оборонного соглашения, позволяющего США получить доступ к 15 военным базам в Финляндии, он заявил, что НАТО наращивает свое военное присутствие у границ России.



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Настасьин также прокомментировал приглашение министров иностранных дел Азербайджана и Армении на саммит НАТО, запланированный на 9-11 июля в Вашингтоне.



По его словам, это "еще один пример того, как американцы пытаются распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира. При абсолютном потакании слабовольным сателлитам в Европе Вашингтон ставит задачу оторвать наших друзей, соседей от сотрудничества с Россией".



"Члены НАТО пытаются выработать собственные подходы к решению региональных проблем. Такой подход НАТО уже не раз приводил к плачевным результатам".



Настасьин также обвинил США и их европейских союзников в том, что они недовольны ситуацией в Украине и пытаются посеять хаос в соседних странах.



"Они поставляют оружие в Армению, пытаются восстановить оборонный комплекс этой страны и подорвать механизмы безопасности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - сказал он.



"В то же время они пытаются повлиять на Баку. Это усиливает напряженность между Азербайджаном и Арменией, негативно сказывается на диалоге между двумя странами и провоцирует гонку вооружений в регионе".



Настасьин утверждает, что такой подход направлен на разделение Южно-Кавказского региона и может привести к разрушительным последствиям. По его словам, безопасность и стабильность на Южном Кавказе должны обеспечивать сами страны региона.

