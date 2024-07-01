



Евро-2024: Испания уверенно выходит в четвертьфинал

Во втором матче 1/8 финала вчерашнего дня встречались Испания и Грузия.



Как и ожидалось, борьбы в этом поединке не получилось. Безусловные фавориты уверенно обыграли главную сенсацию турнира.



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Причем все мячи в этой встрече забивали именно испанцы. Сначала автогол в свой пассив записал Ле Норман. Еще в первом тайме Родри восстановил равновесие, а уже во второй половине встречи Фабиан Руис, Уильямс и Ольмо, оформили окончательный разгром грузинской сборной – 4:1.



Таким образом уже известны две пары четвертьфиналистов.



Испанцы сыграют с хозяевами турнира – германцами. А Англия встретится со Швейцарией.

