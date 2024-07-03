



Пакистан продолжит атаки на Афганистан

Пакистан продолжит наносить удары по Афганистану в рамках новой военной операции, направленной на борьбу с терроризмом, заявил министр обороны страны в интервью Би-би-си.



Хаваджа Асиф сказал, что воздушные удары наносятся по группировкам, которые Пакистан обвиняет в нападениях на силы безопасности и гражданских лиц.



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Ранее высокопоставленные чиновники Пакистана признали только один такой удар по соседней стране, в марте этого года.

Правительство талибов в Афганистане считает удары нарушением своего суверенитета.



"Это правильно, что мы проводили и будем проводить операции в Афганистане. Мы не будем угощать их тортами и пирожными. Если на нас нападут, мы нападем в ответ", - сказал Асиф в интервью BBC Urdu.



Он также отверг опасения по поводу законности ударов, заявив, что Пакистан не информирует талибов о готовящихся атаках.



Он сказал: "Это устранит элемент неожиданности. Почему мы должны говорить им: "Готовьтесь, мы идем"?

