



В Испания вводит “порнопаспорта” для контроля доступа к порнографии

В Испании собираются ограничить доступ к порнографии для подрастающего поколения. В Мадриде вводят Digital Wallet Beta (“Цифровой кошелек Beta”), не дожидаясь, пока соответствующее постановление ЕС вступит в силу в 2027 году.



Тот, кто собирается смотреть эротические фильмы, должен подтвердить, что ему уже есть 18 лет для того, чтобы воспользоваться приложением. Пользователь получает 30 порнокредитов, которые действительны в течение одного месяца — затем они обновляются.



По мнению правительства Испании, такая модель гарантирует защиту данных, а также то, что активность пользователей в сети не будет отслеживаться. “Цифровой кошелек Beta” должен быть доступен по всей стране к концу лета.



