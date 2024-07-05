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Против Дидди возбуждено новое дело о сексуальном насилии
05.07.2024 01:30 MIGnews.com

Против Дидди возбуждено новое дело о сексуальном насилии

Рэперу Шону "Дидди" Комбсу грозит еще одно дело о сексуальном насилии после того, как женщина выступила с новыми обвинениями против него.

Жалоба, поданная ему в Нью-Йорке бывшей порнозвездой Адрией Инглиш, является последней из нескольких исков, поданных против звезды за последние месяцы.

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Комбс, один из самых успешных рэп-исполнителей, последовательно отвергает все обвинения в сексуальном и физическом насилии, включая самые последние.

Сообщается, что звезда теперь также является объектом федерального уголовного расследования, хотя, по данным NBC News, нет никаких признаков того, что какие-либо обвинения неизбежны.
 

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