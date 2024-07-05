



В Германии поддерживают идею о всеобщей воинской обязанности

В интервью СМИ генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер сообщил, что в случае восстановления обязательной военной службы хотел бы, чтобы призыв распространялся и на женщин.



“В настоящее время мы приостановили обязательную военную службу, которая, согласно основному закону, ориентирована исключительно на мужское население. Здесь должны быть установлены равные права, но сначала необходимо провести соответствующую политическую и социальную дискуссию”, — сказал Бройер.



“С военной точки зрения нам нужна способность к росту, не в последнюю очередь с учетом планов НАТО. Мы являемся центральным узлом альянса: де-факто, когда наши союзники развертывают свои силы, все дороги ведут через Германию”, — добавил Бройер.



