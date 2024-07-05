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В Иране начался второй тур президентских выборов
05.07.2024 08:05 MIGnews.com

В Иране начался второй тур президентских выборов

Иранцы сегодня поставят точку на ближайшие годы в своей политике. В Тегеране в этот день проходит второй тур в президентской гонке.

О начале голосования во втором туре заявил министр внутренних дел Ахмад Вахиди государственному телевидению на фоне апатии избирателей и обострения региональной напряженности.

Избирателям предстоит сделать выбор между кандидатом-реформатором Масудом Пезешкианом, кардиохирургом, представляющим в парламенте северный город Тебриз с 2008 года, и ультраконсервативным Саидом Джалили, бывшим переговорщиком по ядерной программе Ирана.
 

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