



В Великобритании на выборах победили лейбористы

Сэр Кир Стармер объявил о своей победе на митинге в центре Лондона после того, как партия официально получила 325 мест.



Стармер сказал, что британский народ “проголосовал за то, чтобы перевернуть страницу” 14-летнего правления консерваторов.



Тем временем министр обороны Великобритании Грант Шаппс стал первым министром в правительстве Риши Сунака, который уступил свое место лейбористам. Он является одним из многих высокопоставленных министров, которые, как ожидается, сегодня покинут парламент.



Ранее в пользу либеральных демократов потерял свое место министр юстиции Алекс Чалк.







В свою очередь Риши Сунак обратился в британцем с такими словами:



"Сегодня вечером британский народ вынес отрезвляющий вердикт, нам предстоит многому научиться... и я беру на себя ответственность за это поражение", — сказал он.



"Многим хорошим, трудолюбивым кандидатам от Консервативной партии, которые проиграли сегодня вечером, несмотря на их неустанные усилия, их местные заслуги и преданность своим общинам я приношу свои извинения".



"Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой", — сказал Сунак.



"Сегодня власть будет передаваться мирно и организованно, с доброй волей со всех сторон. Это то, что должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны".