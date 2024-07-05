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Покушение на Фицо будут рассматривать как теракт
05.07.2024 05:30 MIGnews.com

Покушение на Фицо будут рассматривать как теракт

Словацкие правоохранители изменили правовую квалификацию покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Теперь дело в отношении подозреваемого расследуют как теракт, сообщила TASR пресс-секретарь генеральной прокуратуры Зузана Дробова.

Напомним, 15 мая, в этом году на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили нападение. Фицо получил пулевое ранение и был вертолетом доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Несколько дней врачи боролись за жизнь премьера, перенесшего не одну операцию за это время.
 

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