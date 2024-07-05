



Покушение на Фицо будут рассматривать как теракт

Словацкие правоохранители изменили правовую квалификацию покушения на премьер-министра Роберта Фицо.



Теперь дело в отношении подозреваемого расследуют как теракт, сообщила TASR пресс-секретарь генеральной прокуратуры Зузана Дробова.



Напомним, 15 мая, в этом году на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили нападение. Фицо получил пулевое ранение и был вертолетом доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Несколько дней врачи боролись за жизнь премьера, перенесшего не одну операцию за это время.

