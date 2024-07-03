



Камбоджа посадила зеленых активистов в тюрьму за "антигосударственный заговор"

В Камбодже посадили в тюрьму 10 активистов-экологов, забивших тревогу по поводу загрязнения рек, за заговор против правительства - критики назвали это дело политически мотивированным.



Члены группы Mother Nature были обвинены в 2021 году после того, как они задокументировали стоки отходов в реку Тонлесап в Пномпене, недалеко от королевского дворца.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Трое из них, включая испанского соучредителя Алехандро Гонсалеса-Дэвидсона, который также был осужден за оскорбление короля, были приговорены к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 2500 долларов. Семь других получили шестилетние сроки.



Прокуроры так и не объяснили, каким образом активисты нарушили закон, запрещающий оскорблять короля или вступать в заговор против правительства.

