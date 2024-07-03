Новости » Политика
Камбоджа посадила зеленых активистов в тюрьму за "антигосударственный заговор"
03.07.2024 04:03 MIGnews.com

Камбоджа посадила зеленых активистов в тюрьму за "антигосударственный заговор"

В Камбодже посадили в тюрьму 10 активистов-экологов, забивших тревогу по поводу загрязнения рек, за заговор против правительства - критики назвали это дело политически мотивированным.

Члены группы Mother Nature были обвинены в 2021 году после того, как они задокументировали стоки отходов в реку Тонлесап в Пномпене, недалеко от королевского дворца.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Трое из них, включая испанского соучредителя Алехандро Гонсалеса-Дэвидсона, который также был осужден за оскорбление короля, были приговорены к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 2500 долларов. Семь других получили шестилетние сроки.

Прокуроры так и не объяснили, каким образом активисты нарушили закон, запрещающий оскорблять короля или вступать в заговор против правительства.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы