



Великобритания с новым премьером: Стармер и поддержка Украины

Великобритания готовится к смене лидера: Риши Сунак признал свое поражение, и новым премьер-министром станет лидер лейбористов Кир Стармер. Этот переход власти происходит на фоне важнейшего вопроса для международного сообщества – поддержки Украины.

Стармер ранее выражал свою проукраинскую позицию, что указывает на то, что Лондон продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку. Дипломатические круги также подтверждают, что политика поддержки Украины останется неизменной, несмотря на смену правительства.



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Подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, однако Сунак уже признал свое поражение. Лейбористы одержали убедительную победу, обеспечив себе большинство мест в парламенте. На данный момент они победили уже в 381 округе из 650.

Кир Стармер пообещал перемены, которые стали главным лозунгом его кампании. Среди основных проблем, которые он планирует решить, – неудовлетворительные зарплаты, проблемы в системе здравоохранения, высокие цены и качество государственных услуг. Недовольство британцев действующей властью привело к поражению консерваторов на этих выборах.

Мировые СМИ уже анализируют первые результаты парламентских выборов в Великобритании как в контексте внутренней политики, так и внешней, в частности, касающейся дальнейшей поддержки Украины.

Politico пишет о неизменной поддержке Украины Лондоном и называет Кира Стармера возможно самым могущественным британским лидером за долгое время, поскольку он получает полный контроль над парламентом и перспективами переизбраться на второй срок.



О том, что Стармер продолжит поставки оружия в Украину, пишет также Washington Post. А вот что касается вопроса сектора Газа, скорее всего, он будет активнее призывать к мирному урегулированию и заключению сделки между сторонами конфликта, отмечает издание.



Уверенность в том, что курс на поддержку Украины останется прежним, несмотря на внутренние изменения в Британии, написал и Wall Street Journal.



Новая эпоха британской политики начинается с надеждой на улучшения внутри страны, при этом международная поддержка Украины остается непоколебимой.