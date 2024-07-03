



Россияне ждали концерта Канье Уэста, но на него написали донос

В России фанаты очень хотели, чтобы скандальный рэпер Канье Уэст, приехавший на днях в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, провел концерт в Лужниках.



Но ожиданиям поклонников, судя по всему, не суждено сбыться.



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Дело в том, что активисты "Сорок сороков" написали на Уэста донос в МВД и ФСБ РФ. Они потребовали больше не пускать рэпера на территорию РФ.



Доносчики обвинили Канье в пропаганде наркотиков и в экстремизме. А причиной такого доноса послужила одна из его песен под названием Vultures, где тот поет про изнасилование и наркотики. Текст гласит:



"Она вдыхает этот фен с моего чл**а.

Она хочет, чтобы я вдул кокс ей в зад, фу.

Она русская, я в***ал ее за Украину,

Купил ей сумку и набил ее мелочью".





Общественников такая подача композиции про россиянок привела в бешенство.



"Этот ублюдок решил в основной песне нового альбома спеть, как он агрессивно сношал русскую женщину в отместку за Украину. Русская женщина в его творчестве исключительно "проститутка и наркоманка". Вы предлагаете ему после этого спокойно ездить по нашей земле, по нашей столице и зарабатывать на наших "степашках" и "наташках"?" - возмутились они.