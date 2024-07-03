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Россияне ждали концерта Канье Уэста, но на него написали донос
03.07.2024 00:25 Алина Груднева

Россияне ждали концерта Канье Уэста, но на него написали донос

В России фанаты очень хотели, чтобы скандальный рэпер Канье Уэст, приехавший на днях в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, провел концерт в Лужниках.

Но ожиданиям поклонников, судя по всему, не суждено сбыться.

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Дело в том, что активисты "Сорок сороков" написали на Уэста донос в МВД и ФСБ РФ. Они потребовали больше не пускать рэпера на территорию РФ.

Доносчики обвинили Канье в пропаганде наркотиков и в экстремизме. А причиной такого доноса послужила одна из его песен под названием Vultures, где тот поет про изнасилование и наркотики. Текст гласит:

"Она вдыхает этот фен с моего чл**а.
Она хочет, чтобы я вдул кокс ей в зад, фу.
Она русская, я в***ал ее за Украину,
Купил ей сумку и набил ее мелочью".


Общественников такая подача композиции про россиянок привела в бешенство.

"Этот ублюдок решил в основной песне нового альбома спеть, как он агрессивно сношал русскую женщину в отместку за Украину. Русская женщина в его творчестве исключительно "проститутка и наркоманка". Вы предлагаете ему после этого спокойно ездить по нашей земле, по нашей столице и зарабатывать на наших "степашках" и "наташках"?" - возмутились они.

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