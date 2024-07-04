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Джей Ло и Аффлек развелись еще в марте
04.07.2024 15:32 MIGnews.com

Джей Ло и Аффлек развелись еще в марте

С апреля Джей Ло и Бен Аффлек практически не появлялись вместе на людях. Также не было никаких совместных фото.

В прошлом месяце пара появилась вместе на выпускном у дочери актера. И вот там-то и почувствовалось неприятное напряжение

На днях источник, близкий к происходящему, поделился с американским изданием Page Six, что пара развелась еще в марте. Однако Аффлек "чрезвычайно оберегает бывшую жену" даже после развода. 

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес сама инициировала расставание с мужем. Как рассказали знакомые звезд, причиной стал ворчливый характер и недовольство Бена. Стоит отметить, что некоторые СМИ также писали о том, что Бен прикладывается к бутылке.

Недавно Аффлек вывез все свои вещи из совместного с Джей Ло имения в новое арендованное жилье. Актер снял дом вблизи его бывшей жены Дженнифер Гарнер и их детей. 


 

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