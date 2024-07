Фронтмен Judas Priest поддержал Украину на концерте в Берлине. Фото

Фронтмен британской хэви-метал группы Judas Priest Роберт Гэлфорд выступил с украинским флагом на концерте в Германии. Таким образом группа снова выразила свою поддержку Украине, что было отмечено на официальном канале Metal Pilgrim в соцсети Х (Twitter).



"Боги металла в Берлине вчера вечером! Спасибо за вашу поддержку, Роб Гэлфорд и Judas Priest! Спасибо за фото, Роб", - говорится в сообщении.



В сообществе также опубликовали фото, на котором Гэлфорд стоит перед полным залом, накрыв плечи украинским флагом.



Metal Gods in Berlin last night! Thank you for all your support, Rob Halford and Judas Priest!🤘 thanks for the photo, Robb ;)



A new stage of our fundraising campaign for Ukrainian civilians starts this weekend, including a VERY special #JudasPriest surprise 🛡️🇺🇦🤘#Ukraine pic.twitter.com/RiIQoTRFzA