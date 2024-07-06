



Знаменитые крылья мельницы "Мулен Руж" восстановлены

Знаменитое парижское кабаре "Мулен Руж" вернуло свою знаменитую красную ветряную мельницу в пятницу как раз к летним Олимпийским играм, которые состоятся в этом месяце.



Огромные крылья мельницы по необъяснимым причинам рухнули после апрельского шоу в культовом месте, являющемся эмблемой окрестностей Монмартра. Когда крылья упали, они сорвали три буквы вывески "Мулен Руж".



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"Мулен Руж" приложили все усилия, чтобы устранить повреждения до 15 июля, когда ожидается, что эстафета Олимпийского огня соберет большое количество людей во время прохождения через этот район.



В пятницу реставрация была отмечена специальной церемонией, в ходе которой на площади перед домом танцевали канкан.

