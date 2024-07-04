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Король Карл ІІІ подумывает о встрече с детьми принца Гарри в США
04.07.2024 03:34 Алина Груднева

Король Карл ІІІ подумывает о встрече с детьми принца Гарри в США

Король Великобритании Карл ІІІ подумывает о том, чтобы встретиться с детьми принца Гарри, внуками Лилибет и Арчи. 

По данным газеты Mirror, онкобольной монарх хочет съездить в США.

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По словам королевского источника Тома Куинна, в королевской семье пытаются наладить отношения, которые сошли на нет с переездом принца Гарри с семьей в Америку. Он отметил, что король очень хочет повидаться с внуками, поскольку его сын не привозит своих детей в Британию.

"Он отчаянно желает увидеть их и ненавидит идею, что Арчи и Лилибет не запомнят его как теплого, дружелюбного дедушку, каким он хочет быть", - отметил Куинн.

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