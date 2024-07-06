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Новый премьер Британии дал обещание гражданам: предыдущий план был мертв
06.07.2024 16:31 Алина Груднева

Новый премьер Британии дал обещание гражданам: предыдущий план был мертв

Премьер-министр Великобритании  Кир Стармер дал обещание британцам, вступив в должность.

Он, в частности, поклялся, что его новое правительство отступится от миграционной политики, которую вели его предшественники.

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"Мы не будем продолжать нынешнюю политику борьбы с иммиграцией и депортацией просителей убежища в Руанду", - пообещал он.

Стармер добавил, что план, согласно которому лица, ищущие убежища, прибывшие на в Британию, будут депортированы в эту центральноафриканскую страну, "был похоронен" еще до того, как начал действовать. 

"Это никогда не было сдерживающим фактором", - добавил он.

Кроме того, Стармер рассказал, что уже провел ряд международных телефонных разговоров для налаживания  отношений с другими странами. Среди поднимаемых тем была поддержка Украины.

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