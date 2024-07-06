



Реакция США на поездку Орбана к Путину

США обеспокоены поездкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву после Киева.



Такое заявление сделал представитель Белого дома на условиях анонимности.



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"Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил осуществить эту поездку в Москву, которая не будет способствовать ни продвижению дела мира, ни поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", – отметили в администрации Байдена.



По словам источника, война в Украине могла бы завершиться уже сегодня, если бы Россия прекратила вести свою агрессию в отношении страны.